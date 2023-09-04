الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ماذا تفعل لو فقدت كارت شحن العداد.. مرفق الكهرباء يوضح الخطوات

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

كشف جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الخطوات التي يجب اتباعها المشتركون عند فقط كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع وحدد تلك الخطوات في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

ووفق لما نشرته  صفحة جهاز مرفق الكهرباء تحت عنوان «لو فقدت كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع تعمل إيه؟»
وذكر أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع وفيما يلي أهم الخطوات التى يجب اتباعها:

1- يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه اوليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

2- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه مايثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد ( عقد ملكية او عقد ايجار موثق).

3- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم اذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود، أما اذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذة الحالة يحتاج الكارت الي تفعيل الرصيد علي الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.

جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مرفق الكهرباء الكهرباء عداد الكهرباء كارت الشحن

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