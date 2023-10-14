السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رغم اعتداءات العدو.. إسماعيل هنية: حماس لا تستهدف المدنيين ولا الصغار

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته منذ قليل التي أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال يتباكى على المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، ويحاول إفشال هذه الحركة العملاقة التي تنتمي إلى دين وأخلاق الشعب الفلسطيني".

وتابع: "طالما أكدت حماس أنها لا تستهدف الكبار والمدنيين ولا الصغار رغم ما يقوم به هذا العدو، حماس هي بنت هذا الشعب، ومن شجرة هذه الأمة الأصيلة، وهي حركة تحرر وطني تنتمي لقيم فلسطين".

الإحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين قطاع غزة لقاهرة الإخبارية

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