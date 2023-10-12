لا يحق لهؤلاء التصويت.. الزمالك يعلق "كشوف الناخبين" استعدادًا للانتخابات

قامت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، مساء الخميس، بوضع اللوحات التي تحمل أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة المزمع عقدها ٢٠ من شهر أكتوبر الجاري.

وخلت القوائم من أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين مازالوا ملتزمين بدفع أقساط العضوية، بجانب ضريبة القيمة المضافة وعلي الفور قام البعض منهم بالتوجه إلي لجنة الاشتراكات لدفع ٥٠٪؜ من ضريبة القيمة المضافة، كما هو متفق عليه مع اللجنة التي تدير شئون النادي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فقرة تدريبات خططية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب الترسانة استعدادًا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتدريب اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وخاض اللاعبون بعدها تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وقام أوسوريو، المدير الفني، ومدحت عبدالهادي، المدرب العام، بتوجيه اللاعبين ونقل التعليمات الفنية لهم بشكل متواصل.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بينما خاض يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادًا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى أوباما تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة تحت قيادة علاء رجب، مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

ويرغب الجهاز الطبي للفريق بقيادة د.محمد أسامة في تجهيز اللاعب بالشكل الأمثل خلال هذه الفترة، استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الخميس، على ملعب الترسانة مشاركة محمد عواد حارس المرمى بشكل كامل استعدادًا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري.