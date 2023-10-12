مواطن: كلنا فى ضهرك يا ريس.. نستكمل معًا مسيرة الإنجازات (فيديو)

استمرارًا لمسيرة الإنجازات والمشروعات التي تشهدها مصر خلال السنوات الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال عسراوي عبدالمؤمن محمد: "كلنا بندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبنقوله شكرًا يا ريس على كل حاجة كويسة عملتها في مصر على مدار عشر سنوات، أهمها الأمن والأمان، والقضاء على الإرهاب اللي عانينا منه عدة سنوات، وكفاية أوي حالة الاستقرار اللي عايشين فيها، وهنزل أنا وجميع أفراد أسرتي نشارك في الانتخابات ونعطيه صوتنا لأنه يستحقه ومفيش غيره يستحقه، وبقوله كلنا في ضهرك يا ريس ومعاك نستكمل الإنجازات".