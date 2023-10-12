الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"رويترز": مصر تبحث مع أمريكا وعدة دول أخرى آلية إدخال مساعدات إلى غزة

غزة
غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية، أن مصر ناقشت مع الولايات المتحدة وآخرين، كيفية إدخال مساعدات إنسانية عبر حدودها مع قطاع غزة.

الموقف المصري

وأشارت الوكالة، في تقرير، إلى أن مسئولين مصريين يناقشون مع عددًا من المسئولين في عدة دول، إمكانية تقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب السماح بدخول الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة، بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه، إلى غزة.

أضاف: "نحتاج الآن إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق"، شاكرًا مصر "على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ولجعل مطار العريش متاحًا للمساعدات الحيوية".

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في وقت لاحق إلى أن "المدنيين بحاجة إلى الحماية. لا نريد أن نرى نزوحًا جماعيًا لسكان غزة".

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وقف إطلاق النار محدود

وبحسب تصريحات مصادر مصرية لـ"رويترز"، فإن المحادثات بين مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، ناقشت فكرة إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بين غزة وشبه جزيرة سيناء، في ظل وقف إطلاق نار محدود جغرافيًا.

ومعبر رفح، وهو نقطة الخروج الرئيسية من غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، مغلق منذ يوم الثلاثاء، بعد القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني، بحسب مسئولين في غزة ومصادر مصرية.

رويترز مصر ممرات امنه ممرات مصادر أمنية

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