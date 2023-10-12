"سى إن إن": جهود لإيصال المساعدات إلى غزة وتسهيل حركة المواطنين

جهود حثيثة تُبذل على المستويات كافة، في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك في ظل الضربات المتتالية التى يتعرض لها القطاع من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية، ما أسفر عن سقوط الآلاف من الجرحى والمصابين.

مسئول أمريكي- رفض الكشف عن هويته- تحدث مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن هناك مساعى لإيصال المساعدات إلى القطاع، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا في سبيل التوصل إلى آلية يمكن من خلالها إرسال الإمدادات الغذائية والطبية إلى غزة.

التصعيد في غزة

وأشار المسئول الأمريكي، في تصريحات، إلى أن هناك جهودًا تُبذل لتسهيل حركة المواطنين في قطاع غزة، لكنه استدرك بالسماح بحرية الحركة في أمان لنحو 2000 شخص يوميًا، في ظل التصعيد الكبير هناك حاليًا.