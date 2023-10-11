الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري تلقى اتصالات، اليوم الأربعاء، من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وماورو فييرا، وزير خارجية البرازيل.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن مباحثات شكري مع المسئولين ركزت على تطورات الأوضاع الإنسانية والميدانية للقصف الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، وكذلك المواجهات المسلحة في المناطق المتفرقة الأخرى. 

تغليب مسار التهدئة

وأعاد شكري التأكيد على أهمية تغليب الأطراف لمسار التهدئة حقنًا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني والمدنيين من الجانبين، والنأي عن مواصلة المواجهات المسلحة لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة باتت تُنذِر بالدخول في دائرة مفرغة من العنف المتبادل، وما يتصل بذلك من تبعات على مستقبل الاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، شدَّد شكري على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على الوقف الفوري للعنف والمواجهات المسلحة باعتباره الأولوية الراهنة، وتوفير الحماية للمدنيين. 

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وأكد ضرورة الدفع بالجهود المنسقة لضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجنيبه المزيد من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها على مدار السنوات الماضية.

وأحاط وزير الخارجية، المسئولين، بالجهود التي تضطلع بها مصر على مسار التهدئة، وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة. 

ونوه لأهمية الدفع بمواقف دولية موحدة إزاء توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، فضلًا عن ضرورة العمل على معالجة أسباب الأزمة، والمتمثلة في استمرار الاحتلال وغياب أي أفق سياسي للحل يُمكِّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

واتفق شكري مع المسئولين الأوروبي والبرازيلي على استمرار التشاور خلال الأيام القادمة لمواصلة دعم جهود احتواء الأزمة.

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تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

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