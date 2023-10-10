سفيرة إسرائيل: سيناء أرض مصرية.. ولا توجد نوايا لدينا تتعلق بتهجير الفلسطينيين

أكدت سفيرة إسرائيل لدى مصر «أميرة أورون»، أنه لا توجد لدى إسرائيل أية نوايا تتعلق بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة المحاصر ودفعهم نحو سيناء عبر الحدود مع مصر.

وقالت سفيرة إسرائيل لدى القاهرة، في بيان منذ قليل: "ليست لدى إسرائيل أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، ولم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك".

وتابعت: "إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر والتي فيها حُددت، جليًا، الحدود بين البلدين.. سيناء هي أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية".

وأضافت: "لقد أصبح هذا النشاط ممكنًا إلى حد كبير بفضل التعاون والاتفاقيات والتنسيق مع دولة إسرائيل، وهذا يدل، عمليًا، على التزام إسرائيل وإدراكها الكامل للحدود بين إسرائيل ومصر".