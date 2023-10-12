أمجد الشوا: إسرائيل تركز على محو أحياء كاملة فى غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إن أفظع المشاهد منذ بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي هي ارتكاب مجازر بحق أسر بأكملها وأيضًا مسح ومحو أحياء كاملة بالحدود في غزة، كما حدث في منطقة الرمال أو جباليا أو رفح أو الكرامة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمجازر

ولفت الشوا، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "الغد"، اليوم الخميس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحدد مربعات ويقوم بمسحها بشكل كامل، وإضافة إلى ذلك الأوضاع الإنسانية المتردية مع مئات الآلاف من الفلسطينيين ممن نزحوا من بيوتهم داخليًا من قطاع غزة هربًا من القصف الإسرائيلي، وغيرهم ممن فقد منزله ولجأ إلى مراكز الإيواء في ظل ظروف إنسانية صعبة جدًا.

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وأوضح أن وضع المستشفيات الآن في ظل انقطاع التيار الكهربي والنداءات التي وُجهت تخبر عن نقص حاد في المهمات والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من احتياجات المستشفيات، حيث إن الوضع عصيب في القطاع الصحي بغزة، والكثير من المؤسسات الصحية خرجت عن الخدمة.

وأكد أن أقصى ما شهدوه الأيام الماضية هو استهداف سيارات الإسعاف والمسعفين ليسقط منهم شهداء، مشددًا على أن هذه الأمور بالغة الخطورة وترتقي إلى مستوى جرائم حرب ترتكبها إسرائيل ليس بحق فلسطين فقط، بل بحق الأمة الإسلامية والعربية جمعاء.