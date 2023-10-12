السفير محمد العرابى: مصر تبذل جهودًا مضنية لتخفيض التصعيد داخل الأراضى الفلسطينية

قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الكل يثق فى أن مصر تمتلك القدرة بأن تتواصل مع الأطراف كلها وتصل إلى وقف التصعيد في غزة، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودًا مضنية لتخفيض التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية.

الوضع في غزة مأساوي

وأضاف السفير محمد العرابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن الوضع في غزة مأساوي، لافتًا إلى أن الجميع يدين الآن بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي فكرة هدم المنازل على السكان المدنيين على الرغم من أن المواقف الرسمية غير متعاطفة.

وأوضح أن هناك حالة من الترقب لمحاولة احتواء الموقف، لكن من الواضح أن الجانب الإسرائيلي لديه قدر كبير من الإصرار على الاستمرار في عمليات القتل المتعمد من الجانب الإسرائيلي.