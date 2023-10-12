زينة عن أحداث غزة: "حاجة توجع القلب"

علقت الفنانة زينة، على أحداث غزة، قائلة: "علمت بهجمات حماس على إسرائيل، ثم سافرت لتصوير الفيلم الجديد للأستاذ خالد يوسف، واستمريت في السفر ثلاثة أيام، وعندما عدت لم أتابع لكنني سمعت من الناس ما حدث ثم بدأت أتابع، ولما تابعت تاعبت لأني لا أستطيع أن أرى أطفالًا يحدث لهم شيء، ولا أستطيع مشاهدة أحداث القتل؛ لأني نفسيًا بتعب جدًا وبنفعل أوي مع الأحداث".

زينة تعلن تضامنها مع أبناء غزة

وأضافت زينة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر قناة On، أن ما يحدث لأبناء غزة حاجة توجع القلب، وحسبي الله ونعم الوكيل، محدش هيقدر عليهم إلا ربنا، الله يكون في عون أشقائنا في فلسطين، قلوبنا وعقولنا معاهم، الواحد مالوش نفس يعمل حاجة، ومالوش نفس يخرج من البيت، ومالوش نفس يأكل".