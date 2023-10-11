الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة تُهدد بانفجار المنطقة

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري

أدان النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، واستمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلق: “الانتهاكات الإسرائيلية تُهدد بانفجار المنطقة”.

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خبير في الشؤون الدولية: ما يحدث داخل غزة على الهواء مباشرة جريمة إبادة جماعية

وتابع “شكري” في تصريحات له، أن عدوان إسرائيل على قطاع غزة، انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن وقفة مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية لحساب أطراف أخرى يحسب تماما للقيادة الوطنية المصرية. 

وأضاف أن الرسالة القوية التي  وجهها الرئيس السيسي، محذرًا من أنه لا تهاون أو تفريط  فى أمن مصر القومي تحت أي ظرف، نالت استحسان المواطن المصري وبعثت رسالة لإسرائيل مفادها أن أراضي مصر وسيادتها خط أحمر.

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أبوالغيط: نتطلع لمستقبل يحمل السلام للأجيال القادمة فى فلسطين وإسرائيل

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حسام زكى: يجب إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالمساعدات

انتهاكات صارخة للقانون الدولي 

وشدد شكري على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الاسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتنفيذ كل القرارات الدولية.

وأضاف: “ممارسات إسرائيل تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والأخلاق الإنسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية في قطاع غزة”.

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إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

صمت دولي مخجل

واختتم المهندس طارق شكري، تصريحاته بالإعلان عن رفضه التام لصمت المجتمع الدولي المخجل تجاه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

النائب طارق شكري لجنة الإسكان بمجلس النواب تصفية القضية الفلسطينية القيادة السياسية المصرية دعم الشعب الفلسطيني احتواء التصعيد

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