برلمانى: الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة تُهدد بانفجار المنطقة

أدان النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، واستمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلق: “الانتهاكات الإسرائيلية تُهدد بانفجار المنطقة”.

وتابع “شكري” في تصريحات له، أن عدوان إسرائيل على قطاع غزة، انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن وقفة مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية لحساب أطراف أخرى يحسب تماما للقيادة الوطنية المصرية.

وأضاف أن الرسالة القوية التي وجهها الرئيس السيسي، محذرًا من أنه لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومي تحت أي ظرف، نالت استحسان المواطن المصري وبعثت رسالة لإسرائيل مفادها أن أراضي مصر وسيادتها خط أحمر.

انتهاكات صارخة للقانون الدولي

وشدد شكري على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الاسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتنفيذ كل القرارات الدولية.

وأضاف: “ممارسات إسرائيل تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والأخلاق الإنسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية في قطاع غزة”.

صمت دولي مخجل

واختتم المهندس طارق شكري، تصريحاته بالإعلان عن رفضه التام لصمت المجتمع الدولي المخجل تجاه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.