الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبوالغيط: نتطلع لمستقبل يحمل السلام للأجيال القادمة فى فلسطين وإسرائيل

أبوالغيط
أبوالغيط

أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تضامن الجامعة مع سكان غزة من المدنيين، مؤكدا إدانة ما يتعرضون له من ترويع.

وقال: "إننا ندين كل ترويع للمدنيين من كافة الأطراف، حيث إن ترويع المدنيين ليس وسيلة لتحقيق غاية الاستقلال".

وشدد على أن هناك احتمالا كبيرا لانفلات الأمور في المنطقة، على خلفية العنف في غزة، قائلًا: "القصف الإسرائيلي سيدخلنا في مزيد من العنف".

كما دعا لوقف فوري لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل، مردفًا: "نتطلع إلى مستقبل به سلام وأمان لكل من الأجيال القادمة في دولتي فلسطين وإسرائيل".

كلمة المغرب بالجامعة العربية

وكان قد افتتح وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين في غزة.

كما ‏طالب بتدخل دولي فاعل لحل الأزمة ووقف المواجهات وإنهاء الهجوم على غزة، لافتا إلى أن المساس بالوضع التاريخي للقدس يقوض عمليات السلام.

كما دعا لضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

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