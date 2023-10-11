المغرب بالجامعة العربية: المساس بالوضع التاريخى للقدس يقوض فرص السلام

افتتح وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين في غزة.

كما ‏طالب بتدخل دولي فاعل لحل الأزمة ووقف المواجهات وإنهاء الهجوم على غزة، لافتًا إلى أن المساس بالوضع التاريخي للقدس يقوض عمليات السلام.

كما دعا لضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

تابع: "لا بد أن نؤكد أن العنف لا يولد إلا عنفًا".

وتعقد جامعة الدول العربية، اليوم، على مستوى وزراء خارجية العرب بناء على طلب من دولة فلسطين.

وعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عدة اجتماعات ثنائية اليوم، على هامش القمة الطارئة.

لقاءات عربية ودولية حول فلسطين

حيث التقى أبوالغيط كل من وزير خارجية فلسطين، إيطاليا، ليتوانيا، والجزائر.

وأكد أبوالغيط، عقب لقاء انطونيو تياني وزير خارجية إيطاليا وجبيريالوس لاندربيرج وزير خارجية ليتوانيا، أن اللقاءين تركزا حول التصعيد الجاري في قطاع غزة.

كما شدد الأمين العام على ضرورة وقف الحرب الدائرة في أسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطرًا وتخرج عن السيطرة، مشددًا على أن الانتقام من سكان غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي هو منافي للقانون الدولي ولن يحقق الأمن المنشود.

وأضاف أن أبوالغيط خلال اللقاءين عبر عن رفضه الكامل لقتل المدنيين، مشددًا على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت الى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين.

الدعوة لقمة طارئة

كان دعا مندوب فلسطين بالجامعة العربية، الإثنين، مهند العلكوك إلى اجتماع طارئ بالجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، لافتًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني جرائم حرب.

ويجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء، لبحث "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" في أعقاب العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس داخل الأراضي المحتلة.