انطلاق القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية

بدأ الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، على مستوى وزراء خارجية العرب بناء على طلب من دولة فلسطين.

وعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عدة اجتماعات ثنائية اليوم، على هامش القمة الطارئة.

لقاءات عربية ودولية حول فلسطين

حيث التقى أبوالغيط كل من وزير خارجية فلسطين، إيطاليا، ليتوانيا، والجزائر.

وأكد أبوالغيط، عقب لقاء أنطونيو تياني وزير خارجية إيطاليا وجبيريالوس لاندربيرج وزير خارجية ليتوانيا، أن اللقاءين تركزا حول التصعيد الجاري في قطاع غزة.

كما شدد الأمين العام على ضرورة وقف الحرب الدائرة في أسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطرًا وتخرج عن السيطرة، مشددًا على أن الانتقام من سكان غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي هو منافٍ للقانون الدولي ولن يحقق الأمن المنشود.

وأضاف أن أبوالغيط خلال اللقاءين عبر عن رفضه الكامل لقتل المدنيين، مشددًا على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين.

الدعوة لقمة طارئة

كان قد دعا مندوب فلسطين بالجامعة العربية، الإثنين الماضي، مهند العلكوك إلى اجتماع طارئ بالجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، لافتًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني جرائم حرب.

وقال حسام زكي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت سابق، إن الاجتماع الاستثنائي في القاهرة يسعى إلى إيجاد "سبل العمل السياسي على المستوى العربي والدولي" مع استمرار إسرائيل في قصف أهداف في غزة.