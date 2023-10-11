حسام زكى: يجب إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالمساعدات

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه.

وأضاف الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، خلال المؤتمر الصحفي، للبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أن المساعدات يجب أن تدخل من خلال منظمات الأمم المتحدة خاصة ووكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين “الأونروا”، مؤكدًا ضرورة إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع والتأكيد على أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الوقت الدقيق.

وأكد الأمين المساعد لجامعة الدول العربية دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها، ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وعلى التصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.