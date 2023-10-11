الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: العدوان الإسرائيلي على غزة يفتح باب الجحيم فى المنطقة

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، على الأهمية القصوى على بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، قائلا: إن البيان جاء صادقا تماما في التعبير على رأي كل القوى السياسية والوطنية فالعدوان الإسرائيلي يفتح باب الجحيم على المنطقة ولابد من الانصياع لدعوى السلام.

وحذر نشأت العمدة، في تصريح له اليوم، من المساس بأمن مصر، مؤكدا أن الحوار الوطنى حريص على إعلاء صوت العقل والوقف الفورى لإطلاق النار والتراجع عن مزيد من التصعيد بعد سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

txt

قيادي بـ"مستقبل وطن": بيان إدارة الحوار الوطني حول أحداث غزة متوازن

قضية مصر الأولي 

ونوه عضو مجلس النواب، ببيان الحوار الوطني قائلا: إنه حريص كسائر مؤسسات الدولة على مصلحة الشعب الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية ستظل هى الشغل الشاغل للدولة المصرية، ومن ثم كان لزاما الحفاظ على استقرار المنطقة وفى نفس الوقت عدم المساس بسيادة الدولة المصرية، تحت أي دعاوى أو مزاعم أو ادعاءات.

txt

تسكين طالبات المحافظات الحدودية بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

txt

"ماتيجي نشوف" و"ألفريدو" يتصدران الأكثر مشاهدة في مصر

مطالب الحوار الوطني محل تأييد

وأعلن نائب الصعيد، تأييده التام لمطالب الحوار الوطني عبر البيان، بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة، ودعوة الشعب المصري بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، والانضمام لدعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه. والتنديد التام بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة بما يهدد بتدهور شامل وخطير لأوضاعهم الإنسانية والصحية.

واختتم النائب محمد نشأت العمده بالإشادة، بموقف القيادة السياسية الداعم لفلسطين ورفض تصفيتها لحساب أطراف أخرى بالمنطقة. قائلا: إن مصر ستظل الداعم الكبير والمساند الدائم للقضية الفلسطينية.

النائب محمد نشأت العمدة الحوار الوطنى القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر

مواد متعلقة

النائبة نيفين حمدي: فرض الحصار على سكان غزة "جريمة حرب"

برلماني يدين التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.. ويؤكد: أمن مصر خط أحمر

برلمانى: تصريحات السيسى بشأن القضية الفلسطينية قوية وتحمل رسائل مباشرة

برلماني: تصريحات الرئيس السيسي أكدت الالتزام المصري تجاه القضية الفلسطينية

برلمانى: مبادرة خفض أسعار السلع تحرك حكومى جاد للتخفيف عن المصريين

الهضيبى: حصول مصر على شهادة ذهبية للقضاء على فيروس سى تتويج لجهود الدولة

هانى العسال: إعلان مصر أول دولة خالية من فيروس C إنجاز تاريخى بشهادة العالم

محمد سعيد الدابى: حصلنا على موافقة نهائية لإقامة محطة تحلية مياه فى سفاجا

الأكثر قراءة

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

"الداخلية" تضبط محطتين للبث التليفزيونى بدون ترخيص

خلال افتتاح المستشفى السعودى الألمانى.. مدبولى: "حريصون على دعم استثمارات القطاع الخاص"

السجن المشدد 10 سنوات غيابيا لـ3 موظفين اختلسوا أموال الشركة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

مدحت بشاى

أحمد نوار.. ريشة قناص وفدائية مبدع

منى رجب

انتصار المصريين فى حرب العبور فى فيلم إسرائيلى

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب