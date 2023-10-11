برلماني: العدوان الإسرائيلي على غزة يفتح باب الجحيم فى المنطقة

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، على الأهمية القصوى على بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، قائلا: إن البيان جاء صادقا تماما في التعبير على رأي كل القوى السياسية والوطنية فالعدوان الإسرائيلي يفتح باب الجحيم على المنطقة ولابد من الانصياع لدعوى السلام.

وحذر نشأت العمدة، في تصريح له اليوم، من المساس بأمن مصر، مؤكدا أن الحوار الوطنى حريص على إعلاء صوت العقل والوقف الفورى لإطلاق النار والتراجع عن مزيد من التصعيد بعد سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

قضية مصر الأولي

ونوه عضو مجلس النواب، ببيان الحوار الوطني قائلا: إنه حريص كسائر مؤسسات الدولة على مصلحة الشعب الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية ستظل هى الشغل الشاغل للدولة المصرية، ومن ثم كان لزاما الحفاظ على استقرار المنطقة وفى نفس الوقت عدم المساس بسيادة الدولة المصرية، تحت أي دعاوى أو مزاعم أو ادعاءات.

مطالب الحوار الوطني محل تأييد

وأعلن نائب الصعيد، تأييده التام لمطالب الحوار الوطني عبر البيان، بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة، ودعوة الشعب المصري بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، والانضمام لدعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه. والتنديد التام بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة بما يهدد بتدهور شامل وخطير لأوضاعهم الإنسانية والصحية.

واختتم النائب محمد نشأت العمده بالإشادة، بموقف القيادة السياسية الداعم لفلسطين ورفض تصفيتها لحساب أطراف أخرى بالمنطقة. قائلا: إن مصر ستظل الداعم الكبير والمساند الدائم للقضية الفلسطينية.