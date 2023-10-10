الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مش هنسيب سيناء".. أبرز تصريح للرئيس السيسى بشأن مخطط إسرائيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر هي الدولة التي تتحرك على مدار اللحظة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية صدى البلد، أن مصر هي مركز اتصالات العالم اليوم، ودول العالم تتواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن وزير الخارجية قام بالعديد من الاتصالات مع معظم رؤساء خارجية دول العالم. 

رسالة الرئيس السيسي 

وأوضح أن محمد مرسي كان يريد أن تُباع سيناء، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كانت له رسالة واضحة "إحنا مش هنسيب سيناء لحد، يا تبقى سيناء للمصريين يا نموت"، وكانت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017م.

الرئيس السيسي برنامج على مسؤوليتي إسرائيل فلسطين تهجير الفلسطينين إلى سيناء

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء