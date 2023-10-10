"مش هنسيب سيناء".. أبرز تصريح للرئيس السيسى بشأن مخطط إسرائيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر هي الدولة التي تتحرك على مدار اللحظة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية صدى البلد، أن مصر هي مركز اتصالات العالم اليوم، ودول العالم تتواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن وزير الخارجية قام بالعديد من الاتصالات مع معظم رؤساء خارجية دول العالم.

رسالة الرئيس السيسي

وأوضح أن محمد مرسي كان يريد أن تُباع سيناء، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كانت له رسالة واضحة "إحنا مش هنسيب سيناء لحد، يا تبقى سيناء للمصريين يا نموت"، وكانت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017م.