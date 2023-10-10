الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: جهود الرئيس تأكيد على الدعم المصرى اللا محدود لحقوق الفلسطينيين

النائب سامي فتحي
النائب سامي فتحي سوس

أشاد النائب سامي فتحي سوس عضو مجلس النواب، بكلمة ورسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي القوية بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتى شدد فيها على أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، فضلا عن اتصالاته على جميع المستويات لوقف المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وقال سوس في تصريحات له، إن الرئيس السيسي اعتبر أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مُشيدًا بالتأكيد الرئاسي على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، فهو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن اتصالات الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء الدول للتشاور حول محاولات وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية.

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الدور المصري القيادي 


وذكر عضو مجلس النواب، أن مصر دائما مرتبطة بالقضية الفلسطينية نتيجة عدة أسباب أولها الأمن القومي المصري فضلا عن أسباب أخرى منها الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح شخصية، مشيرًا إلى أن دور مصر لن يقتصر على القضية الفلسطينية بل إنها تشمل قضايا المنطقة والشرق الاوسط بأكلمه.

وطالب سوس بضرورة تعاون جمع الجهات والدول المعنية بالقضية الفلسطينية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولى للتواصل مع جميع الأطراف على ضرورة ضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات هذا التصعيد.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تدخل المجتمع الدولى لحماية الشعب الفلسطيني من المستوطنين ومن حكومة الاحتلال وعليه الكثير من المسؤوليات القانونية والسياسية، فضلا عن ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل، والسماع لدعوات الرئيس السيسي بالتركيز وجمع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن لوقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح.

النائب سامي فتحي السيسي الشعب المصري القضية الفلسطينية المواجهات العسكرية

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