الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تسكين طالبات المحافظات الحدودية بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بدأت جامعة الأزهر تسكين الطالبات الحاصلات على تقدير مقبول والمنقولات بمواد (فرق نهائية - سنوات النقل)، ممن تنطبق عليهم قواعد التسكين بالمدن الجامعية.

ذلك انطلاقًا من حرص الجامعة على التيسير على طالبات المحافظات الحدودية والنائية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة وتوفير إقامة بالمدينة الجامعية؛ حفاظًا عليهن.

txt

الأزهر يطالب الحكومات العربية والإسلامية بموقف موحد فى وجه الدعم الغربى اللاإنساني للكيان الصهيونى

 

وأوضح أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أنه وفقًا لتوجيهات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، تم اليوم تسكين طالبات المحافظات الحدودية والمناطق النائية في المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

 

وقام رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على الطالبات، رافقته خلالها الأستاذة هبة عبد الله سليمان، مدير عام المدنية في الجامعية للطالبات، والأستاذة منال حافظ، مديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وتفقد مطعم المدينة الجامعية وتابع توزيع وجبات الطعام على الطالبات، كما تابع المنتجات الغذائية التي يتم توزيعها على الطالبات مثل الزبادي والجبن وغير ذلك،  وقام بالتأكد من تواريخ صلاحية تلك المنتجات الغذائية.

 

وفي نهاية الجولة أكد رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية حرصه على المتابعة الدائمة والمستمرة والتواصل مع ابنائه الطلاب والطالبات، موجها الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد في طلب العلم حتي تكونوا نافعين للوطن وحريصين على رفعة شأنه دائما.

جامعة الأزهر تسكين الطالبات التسكين بالمدن الجامعية مطعم المدينة الجامعية الإدارة المركزية للمدن الجامعية

الأكثر قراءة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

"الدستور" تحصل على نسخة السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

عاجل.. أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

باحث سياسى يكشف السيناريو المرعب لعودة أمريكا للشرق الأوسط بعد "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى