الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

قيادي بـ"مستقبل وطن": بيان إدارة الحوار الوطني حول أحداث غزة متوازن

المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن بيان إدارة الحوار الوطنى حول أحداث غزة متوازن ويعتبر عن كافة القوى السياسية المصرية، ويؤكد على محددات الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية، خاصة أن مجلس أمناء الحوار الوطني يعبر عن المكونات السياسية المصرية، مشيرا إلى أن بيان الحوار الوطنى يكشف تداعيات التصعيد الإسرائيلي الأخير وأكد أنه خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة كلها، ويحذر مجلس أمناء الحوار في هذا السياق من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة.

 التضامن مع أشقائنا الفلسطينيين

وقال "رزق"، إن بيان الحوار الوطنى تضمن رسائل للشعب المصرى بضرورة التضامن مع أشقائنا الفلسطينيين وتقديم المساعدات لهم من خلال دعوة الشعب المصري بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، وفي مقدمتها الانضمام لدعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه.

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تأكيد على الموقف المصري الشعبي والرسمي

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن بيان الحوار الوطنى كشف للمجتمع الدولى الموقف المصرى الواضح والصريح من خلال تأكيده على الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب إعادة التأكيد على الموقف المصري التاريخي المستمر بالالتزام بكل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت.

دعوة لكل الفصائل الفلسطينية للتوحد

وأوضح "رزق" أن بيان الحوار الوطنى تضمن دعوة لكل الفصائل الفلسطينية للتوحد وإنهاء الانقسام من أجل مواجهة مخاطر الوجود التي تهدد الشعب الفلسطيني، وتدعيم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق هذا، والتي كان آخرها اجتماع العلمين الذي عقد قبل شهرين وحضره قادة وأمناء مختلف الفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة كلها، ولا يمكن المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة.

المهندس محمد رزق بحزب مستقبل وطن ن بيان إدارة الحوار الوطنى السياسية المصرية فلسطين قطاع غزة

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