برلمانى لشباب الإسماعيلية: «أنتم خط الدفاع الأول عن الوطن»

قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، والأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مصر تتعرض لضغوطات من دول كثيرة خلال الفترة الحالية، بسبب توتر المنطقة العربية والعالم أجمع، لذلك لابد من تكاتف جميع المواطنين ضد الشائعات والأخبار المزيفة.

وأكد النائب أن الهدف من لقاءه بعدد من الشباب فى محافظة الإسماعيلية هو توعيتهم بمخاطر الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة لتبادل المعلومات والآراء والأفكار الصحيحة، وذلك لتنمية الروح الوطنية لدي الشباب لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تواجه الدولة خلال الفترة الحالية.

وأشار أحمد عثمان" على أهمية دور الشباب في توعية المواطنين للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة لإستكمال مسيرة التنمية، وإستمرار الإستقرار الأمني داخل البلاد.

لقاءات لتنمية الشعور الوطني

أوضح "أسامة العدوي"، إنه لابد من إستمرار اللقاءات بشكل دوري لتنمية الشعور الوطني لدي الشباب، كما أشار، إن العالم كله يعاني الفترة الحالية من أزمات وتحديات، لذلك لابد من تكاتف الجميع لنهوض بالدولة.

كما أوضح المهندس "سعيد شعيب" على ضرورة إنتشار اللقاءات والجلسات الحوراية مع الشباب في جميع المحافظات لتوعيتهم، وذلك لعدم الإنسياق وراء الشائعات، قائلًا: "الوطن باق والأشخاص زائلون".

قال "عماد حجازي" إن كم الوعي السياسي والفكري والإجتماعي عند الشباب لم يحدث من قبل، لذلك لابد من الحفاظ عليه وتداوله بين الشباب لحمايتهم من مخاطر الشائعات خلال هذه الفترة.

وقال "أحمد أمين"، إن هناك مؤامرة كبيرة على البلد، لذلك دورنا كمواطنين الدفاع عنها، لأن مصر تحتوي جميع الشعوب، وأن المعركة القادمة هي معركة وعي وثقافة.

وأوضحت "نجلاء حال"، إن الشباب الواعي المثقف خلف الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، لإستكمال مسيرة التنمية، والحفاظ على الإستقرار الأمني، لأن مصر تواجه تحديات شديدة خلال هذه الفترة، قائلة: "مصر هي العمود الفقري للوطن العربي".

وأشارت "نانسي القاضي"، أنه لابد من وجود منصات إعلامية قوية للوقوف أمام الشائعات التي تواجه البلد، وبث الروح الوطنية لدي الشباب.

وأوضح "محمد جمال"، إن هناك تدني في المستوى الفكري لدي كثير من المواطنين، وهو ما يحتاج إلى جهود شباب مثقف واعي، يقود الفترة المقبلة لتوعية المواطنين، خصوصًا في ظل الفترة الصعبة الحالية.