لا يفوتك هذا المساء| تفاصيل جديدة حول المبادرة الحكومية لخفض الأسعار.. والشركة المتحدة تتبنى حملة تبرع بالدم للفلسطينيين

شهدت الساعات القليلة الماضية تنوع في الأخبار مابين عالمية وسياسية واقتصادية ورياضية وغيرها، ويرصدها "الدستور" في نشرة أخبار “ لا يفوتك هذا المساء” والتي جاءت كالتي:

الرئيس السيسى يبحث مع نائب رئيس الوزراء الإيطالى تطورات الأوضاع الفلسطينية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين.

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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتبنى حملة للتبرع بالدم للفلسطينيين

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن تبنيها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

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متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، قائلًا: "إن منهجية المبادرة تعتمد على التعامل وفقًا لآليات السوق، وهذا ليس تسعيرًا جبريًا ولكن أسعار توافقية تم التفاهم عليها مع القطاع الخاص، بناء على قرارات اتخذتها الدولة على أن تسري لمدة 6 أشهر كإطار زمني مبدئي".

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مسئول اليونيسف: يجب فتح الممرات الإنسانية ووقف العنف لتقديم المساعدات للأطفال

قال سليم عويس، مسئول المكتب الإعلامي لليونيسف بالشرق الأوسط، إن الوضع في فلسطين صعب للغاية واليونيسف قدم خدمات كثيرة قبل وقوع هذه الحرب من تقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال وتقديم المعونات الغذائية.

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انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

انتهت منذ قليل المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر بطلب لتوقيع الكشف الطبي عن الحالة البدنية والذهنية.

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الأهلى يعلن تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية

أعلن نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تضامنه مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

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وزير المالية يكشف موعد مراجعة صندوق النقد الدولى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم الإعلان قريبًا عن مراجعة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنها قد تتم قبل نهاية العام الحالي، مضيفًا أن الدولة المصرية سددت نحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين من التزاماتها الخارجية.

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