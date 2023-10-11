الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| تفاصيل جديدة حول المبادرة الحكومية لخفض الأسعار.. والشركة المتحدة تتبنى حملة تبرع بالدم للفلسطينيين

ارشيفية
ارشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية تنوع في الأخبار مابين عالمية وسياسية واقتصادية ورياضية وغيرها، ويرصدها "الدستور"  في نشرة أخبار “ لا يفوتك هذا المساء” والتي جاءت كالتي: 

الرئيس السيسى يبحث مع نائب رئيس الوزراء الإيطالى تطورات الأوضاع الفلسطينية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين.

للمزيد اضغط هنا 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتبنى حملة للتبرع بالدم للفلسطينيين

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن تبنيها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

للمزيد اضغط هنا

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، قائلًا: "إن منهجية المبادرة تعتمد على التعامل وفقًا لآليات السوق، وهذا ليس تسعيرًا جبريًا ولكن أسعار توافقية تم التفاهم عليها مع القطاع الخاص، بناء على قرارات اتخذتها الدولة على أن تسري لمدة 6 أشهر كإطار زمني مبدئي".

للمزيد اضغط هنا 

مسئول اليونيسف: يجب فتح الممرات الإنسانية ووقف العنف لتقديم المساعدات للأطفال

قال سليم عويس، مسئول المكتب الإعلامي لليونيسف بالشرق الأوسط، إن الوضع في فلسطين صعب للغاية واليونيسف قدم خدمات كثيرة قبل وقوع هذه الحرب من تقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال وتقديم المعونات الغذائية.

للمزيد اضغط هنا 

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

انتهت منذ قليل المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر بطلب لتوقيع الكشف الطبي عن الحالة البدنية والذهنية.

للمزيد اضغط هنا

لا يفوتك هذا المساء| الحكومة توافق على مشروع تعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوى.. وعقد قران تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور

الأهلى يعلن تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية

أعلن نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تضامنه مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

للمزيد اضغط هنا

وزير المالية يكشف موعد مراجعة صندوق النقد الدولى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم الإعلان قريبًا عن مراجعة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنها قد تتم قبل نهاية العام الحالي، مضيفًا أن الدولة المصرية سددت نحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين من التزاماتها الخارجية.

للمزيد اضغط هنا

الرئيس السيسي رئيس الوزراء الإيطالي تطورات الأوضاع الفلسطينية الأوضاع الفلسطينية المتحدة للخدمات الإعلامية صندوق النقد الدولي

مواد متعلقة

لا يفوتك هذا المساء| الحكومة توافق على مشروع تعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوى.. وعقد قران تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور

لا يفوتك هذا المساء| الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من المستشار الألماني.. وتفاصيل إصابة إمام عاشور

لا يفوتك هذا المساء| من أين يتابع الرئيس تطورات الأوضاع بغزة؟ الأبرز

الأكثر قراءة

عاجل.. الولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير من السفر لإسرائيل والضفة الغربية إلى مستوى 3

عاجل.. رابط التسجيل فى "اللوترى الأمريكى" وموعد انتهاء التقديم

عاجل.. الصليب الأحمر في غزة: يجب السماح بممر إنساني للإبقاء على الوضع من الانهيار التام

ليبيا.. باتيلى والمنفى يبحثان آثار العاصفة دانيال وقوانين الانتخابات

القاضى الأمريكى فرانك كابريو: لست دائما طيبا وأحيانا أضاعف الغرامات

"الدستور" ينشر التفاصيل الكاملة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة