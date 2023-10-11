الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يعلن تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أعلن نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تضامنه مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

ويُعاني قطاع غزة في فلسطين من قصف واعتداء من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الأهلي بيانًا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "انطلاقًا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين، في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي".

وأضاف: "ويدعو الله - عزوجل - أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء بالعاجل، وجاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس ظهر اليوم".

الاهلى فلسطين غزة القضية الفلسطينية النادي الأهلي

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