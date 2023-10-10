لا يفوتك هذا المساء| الحكومة توافق على مشروع تعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوى.. وعقد قران تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مدبولى: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة الظروف الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف الأراضي الصناعية بمنطقة عتاقة، بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية.

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الحكومة توافق على مشروع تعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوى

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوي المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2009، وتعديل البرنامج الزمني المقرر للانتهاء من إنشاء وتطوير هذه المنطقة.

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رسميا.. عقد قران تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور (صور)

أعلن النجم تامر عاشور رسميا عقد قرانه على الإعلامية نانسي نور، داخل أحد فنادق القاهرة بحضور مقتصر على الأقارب وعدد قليل من الفنانين.

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علي فرج بطل مصر في الإسكواش يدعم القضية الفلسطينية

دعم علي فرج بطل العالم في الاسكواش اليوم الثلاثاء، القضية الفلسطينية عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

وقال بطلنا المصري: “لقد غزت إسرائيل وأزهقت أرواح الفلسطينيين لسنوات دون أن يرف أحد عينه، والآن بعد أن قام الفلسطينيون بالرد (بحجم أقل بكثير)، أصبح الجميع فجأة من محبي السلام ويعتقدون أن ذلك يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. النفاق المطلق”.

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