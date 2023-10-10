الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رسميا.. عقد قران تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور (صور)

تامر عاشور من قعد
تامر عاشور من قعد قرانه على نانسي نور

أعلن النجم تامر عاشور رسميا عقد قرانه على الإعلامية نانسي نور، داخل أحد فنادق القاهرة بحضور مقتصر على الأقارب وعدد قليل من الفنانين.

 

عقد قران تامر عاشور ونانسي نور

ونشر تامر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” عدد من الصور له برفقة زوجته نانسي نور وذلك من عقد القران وعلق على الصور قائلا: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا” وانهالت التعليقات على المنشور من قبل جمهوره ومحبيه مهنئيه بهذة المناسبة السعيدة.

حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية 32

ويشارك تامر عاشور لأول مرة في تاريخ مهرجان الموسيقى العربية، المقرر انطلاق فعاليات دورته الـ32 في الفترة ما بين 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا بمختلف المحافظات، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ويدير المهرجان المايسترو العالمي هانى فرحات.

 

ومن المقرر أن يقام حفل تامر عاشور في يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر الجاري على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا بالقاهرة ويجهز تامر لجمهوره برنامجًا فنيًا مميزًا في الحفل يضم العديد من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة، ومنها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة"، وغيرها.

تامر عاشور من قعد قرانه على نانسي نور
تامر عاشور من قعد قرانه على نانسي نور
تامر عاشور من قعد قرانه على نانسي نور
تامر عاشور من قعد قرانه على نانسي نور
تامر عاشور من قعد قرانه على نانسي نور
تامر عاشور من قعد قرانه على نانسي نور
تامر عاشور من قعد قرانه على نانسي نور
تامر عاشور من قعد قرانه على نانسي نور
م تامر عاشور النجم تامر عاشور تامر عاشور الإعلامية نانسي نور نانسي نور عقد قران تامر عاشور ونانسي نور تامر عاشور ونانسي نور

مواد متعلقة

تضامنًا مع فلسطين.. رنا سماحة تعلق إصدار أغنيات ألبومها الجديد

الجمهور يلتف حول أحمد العوضى أثناء تصويره فيلم "الإسكندرانى" (فيديو)

5 ملايين مشاهدة.. أصالة تتصدر ترند "يوتيوب" بكليب "فوق" (فيديو)

تضامنًا مع فلسطين.. تأجيل حفل رامى صبرى بالأردن

بفيلم "ياجا وكتاب السحر".. عودة نادى السنيما بالبيت الروسي الثلاثاء

"لم تعد متوفرة".. كواليس حجب أغانى الموجى على "يوتيوب"

التفاصيل الكاملة للمؤتمر العلمي ضمن الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية

"تقمصت شخصية السقا".. محمد أنور يكشف كواليس مشهد الحريق بفيلم "البعبع"

الأكثر قراءة

المقاومة تنفذ وعدها.. رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه عسقلان (فيديو)

بيان جديد من الحكومة بشأن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

"لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى" الأبرز.. تصريحات الرئيس السيسى بشأن التصعيد الإسرائيلى الفلسطينى

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

اتصال مع نظيره الإيرانى.. وزير الخارجية يحذر من توسيع الصراع الجارى بين الفلسطينيين وإسرائيل

وزير الخارجية: مصر تعمل على خفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

"لجان المقاومة": دعوات إسرائيل للتهجير إلى سيناء فاشلة.. والفلسطينيون لن يتركوا أرضهم