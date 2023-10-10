رسميا.. عقد قران تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور (صور)

أعلن النجم تامر عاشور رسميا عقد قرانه على الإعلامية نانسي نور، داخل أحد فنادق القاهرة بحضور مقتصر على الأقارب وعدد قليل من الفنانين.

عقد قران تامر عاشور ونانسي نور

ونشر تامر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” عدد من الصور له برفقة زوجته نانسي نور وذلك من عقد القران وعلق على الصور قائلا: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا” وانهالت التعليقات على المنشور من قبل جمهوره ومحبيه مهنئيه بهذة المناسبة السعيدة.

حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية 32

ويشارك تامر عاشور لأول مرة في تاريخ مهرجان الموسيقى العربية، المقرر انطلاق فعاليات دورته الـ32 في الفترة ما بين 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا بمختلف المحافظات، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ويدير المهرجان المايسترو العالمي هانى فرحات.

ومن المقرر أن يقام حفل تامر عاشور في يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر الجاري على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا بالقاهرة ويجهز تامر لجمهوره برنامجًا فنيًا مميزًا في الحفل يضم العديد من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة، ومنها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة"، وغيرها.

تامر عاشور من قعد قرانه على نانسي نور

تامر عاشور من قعد قرانه على نانسي نور

تامر عاشور من قعد قرانه على نانسي نور