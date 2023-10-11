الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

انتهت منذ قليل المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر بطلب لتوقيع الكشف الطبي عن الحالة البدنية والذهنية.

وتمثلت ضوابط وقواعد توقيع الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة فى أن يتقدم طالب الترشح بطلب كتابى لتوقيع الكشف الطبى عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة بمقرها بالقاهرة، ويكون تقديم الطلب توقيع الكشف الطبى فى موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبى الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبى عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص، وإعداد تقريرها النهائى فى موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقى طلبات الترشح فى اليوم التالي.

ويلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه مصرى لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة- غير قابل للاسترداد- مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التى ستتولى توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.

الجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها 

تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعلام طالب الكشف الطبى بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها ليختار من بينها الجهة التى سيوجه لها خطاب بذلك متضمنًا الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة وهى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل - شبرا ومستشفى الشيخ زايد التخصصى بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وستجرى كافة التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة بإحدى تلك المستشفيات على نفقة طالب الترشح، ثم يقوم طالب الترشح بتقديم الفحوصات والتحاليل الطبية فى مظروف مغلق موجه من الجهة التى قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة، لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات، وإجراء الكشف الطبى عليه فى موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تقديمها إليها.

وتتم مناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبى على طالب الترشح من خلال أربع لجان، وهى لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب ولجنة أمراض باطنة وقلب ولجنة الجراحة ولجنة الرمد.

النتيجة النهائية

عقب انتهاء الكشف الطبى ومناظرة الفحوصات يتم إعطاء طالب الترشح النتيجة النهائية- سواء كان لائق أو غير لائق- على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة على ورق مؤمن.

ويحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم فى حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة، والتى ستحدد له لجنة نظر التظلمات- والتى تكون مغايرة فى تشكيلها- لنظر تظلمه فى موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى يوم الجمعة 13 أكتوبر.

وتعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا طبيا بنتيجة الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح، يتضمن بيانًا ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

التقرير الطبى

ويجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنًا لتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق ترشحه.

وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنًا.

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