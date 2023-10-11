الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول اليونيسف: يجب فتح الممرات الإنسانية ووقف العنف لتقديم المساعدات للأطفال

غزة
غزة

قال سليم عويس، مسئول المكتب الإعلامي لليونيسف بالشرق الأوسط، إن الوضع في فلسطين صعب للغاية واليونيسف قدم خدمات كثيرة قبل وقوع هذه الحرب من تقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال وتقديم المعونات الغذائية.

وأضاف "عويس" خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب فتح الممرات الإنسانية ويجب وقف العنف حتى يتمكن الأطفال من الحصول على الرعاية الصحية، مؤكدًا أنه إلى الآن لا يوجد دخول المساعدات لغزة وهذه مناشدة لكل مسئول في أطراف النزاع ليتوقف ولو لفترة لدخول المساعدات لـغزة.

يوجد استهداف للمباني والبنى التحتية والمستشفيات بغزة

وأشار إلى أن هناك استهدافًا للمباني والبنى التحتية والمستشفيات بغزة، والمخاطرة بمئات الآلاف من الأطفال والعائلات وهذه الحرب يجب أن تتوقف. 

اليونيسف فتح الممرات الإنسانية وقف العنف الرعاية الصحية الأطفال استهداف للمباني غزة فلسطين

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