القاهرة الإخبارية: هجوم متواصل على غزة والاحتلال الإسرائيلى يعلن القصف العشوائى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات لقصف جديد يضرب غزة وسط تصاعد كثيف لألسنة الدخان في سماء غزة.

وأكدت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، أن سلطات الاحتلال أعلنت في بياناتها اليوم عن أن القصف الدقيق لقطاعات غزة قد انتهى وبدأ القصف العشوائي لتدميرها ومحوها.

عدد ضحايا الدول الأجنبية

من ناحية أخرى أعلنت فرنسا عن وقوع 10 قتلى و18 مفقودًا فرنسيًا وسط الأحداث المتصاعدة بين وإسرائيل فلسطين، كما أعلن مسئول إسرائيلي عن مقتل 14 أمريكيًا في هجمات للفصائل.

كما أعلنت وكالة رويترز عن أن هناك 17 بريطانيًا ما بين قتيل ومفقود.