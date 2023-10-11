الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى

غزة
غزة

قالت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، إن هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة لليوم الخامس، هجّرت ربع مليون شخص من منازلهم المدمرة.

وذكرت الحركة في بيان لها، أن هؤلاء نزحوا إلى المدارس ومراكز الإيواء التي امتلأت بالكامل في ظل تفاقم خطير للوضع الإنساني.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى "تحمل مسئوليتهم الدينية والقومية والإنسانية في إمداد غزة بالمعدات والوقود والمواد الطبية والغذائية لإنقاذ المصابين والجرحى من تحت الأنقاض".

قطع الكهرباء وإمدادات المياه عن قطاع غزة "بما يهدد بكارثة إنسانية"

وأبرزت قطع الكهرباء وإمدادات المياه عن قطاع غزة "بما يهدد بكارثة إنسانية"، فضلًا عن منع دخول المواد الغذائية والطبية "بصورة بشعة ترقى لمستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية".

ولفتت إلى هجمات إسرائيل على معبر رفح الذي يعتبر الممر الوحيد للأفراد والبضائع بهدف "تشديد الحصار الخانق على القطاع".

وحثت حركة حماس الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بفتح المعابر والسماح بإعادة تزويد القطاع باحتياجاته من المواد الطبية والغذائية والإغاثية، وتزويد القطاع باحتياجاته من الوقود والكهرباء والماء.

حركة المقاومة الإسلامية حماس إسرائيل قطاع غزة غزة

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