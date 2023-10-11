خريطة فلسطين 2023.. العدوان الإسرائيلي على غزة يستهدف إنهاء الوجود الفلسطيني

في خصم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تساءل الكثيرون عن خريطة فلسطين 2023، والأراضي التي احتلتها إسرائيل واستوطنت فيها بعد حرب 1948، وعلى الرغم من حدود فلسطين التي تغيرت على مر السنين.

خريطة فلسطين 2023 وحدودها التاريخية

وترتبط تاريخ وثقافة وهوية العرب الفلسطينيين ترتبط بالأراضي الفلسطينية وبمدينة القدس القديمة، وهي واحدة من أكثر المدن المتنازع عليها بشدة على وجه الأرض فهمن ضمن خريطة فلسطين باعتبارها أهم المدن المقدسة على مر الزمان.

وأفادت شبكة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن الإمبراطورية العثمانية سيطرت على المنطقة لنحو 400 عام قبل هزيمتها، إلى جانب ألمانيا، في الحرب العالمية الأولى، ومنحت عصبة الأمم بريطانيا السيطرة على فلسطين في عام 1920، بموجب أمر يسمى الانتداب البريطاني ما احدث تغيرات كبيرة في خريطة فلسطين حتى عام 2023 بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وفي عام 1917، أعربت الحكومة البريطانية عن دعمها لإقامة دولة يهودية في إسرائيل بوعد بلفور، وذكر الإعلان أنه لن يتم فعل أي شئ من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في الأراضي الفلسطينية، أو الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".

وتابعت الشبكة أن الهجرة اليهودية ارتفعت من أوروبا الشرقية والوسطى من عام 1922 إلى عام 1947، ومع تزايد عدد المهاجرين اليهود، تم تهجير العديد من الفلسطينيين، الذين بدأوا في التراجع وأدى العنف إلي نزوجهم وترك منازلهم وأرضهم، وحاول الفلسطينيون عام 1929 استعادتهم أراضيهم ففي عام 1929، قُتل 67 يهوديًا في مذبحة الخليل، في محاولة لوقف الهجرة اليهودية والحفاظ على خريطة فلسطين وحدودها.

خريطة فلسطين التاريخية

غزة، تُعرف أيضًا باسم قطاع غزة، وهو موطن لحوالي مليوني فلسطيني، كثير منهم نزحوا بعد مغادرتهم إسرائيل أو طردهم منها خلال حرب الاستقلال وهي جزء مهم من خريطة فلسطين التاريخية.

كذلك الضفة الغربية تقع شرقي الأراضي المحتلة وضمن خريطة فلسطين التاريخية ويعيش بها حوالي 3 ملايين فلسطيني، معظمهم من العرب المسلمين، وتحتوي الضفة الغربية على عدد من الأماكن المقدسة اليهودية، التي يزورها آلاف الحجاج كل عام.

خريطة فلسطين وحدودها التاريخية

القدس الشرقية، فالقدس نفسها مدينة مقسمة ومتنازع عليها، وقد انقسمت إلى قسمين بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، سيطرت إسرائيل على الجزء الغربي بينما سيطر الأردن على الشرق، واستولت إسرائيل على المدينة بأكملها في حرب الأيام الستة عام 1967 ومع هذا ما زالت القدس ضمن خريطة فلسطين.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه على الرغم من أن ملكية القدس متنازع عليها، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين يعتبرونها عاصمة إسرائيل الموحدة، وفي عام 2017، نقلت إدارة “ترامب” السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وهو اعتراف أمريكي رسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل، رغم رفض باقي دول العالم مثل هذه الخطوة.

أسماء مدن خريطة فلسطين 2023

وتضمنت خريطة فلسطين التاريخية مدن أساسية حولت إسرائيل أسماء المدن الفلسطينية لأسماء عبرية كالتالي:

تل أبيب.. قرية الشيخ مؤنس - يافا

أورشليم.. القدس

بير شيفاع.. بئر السبع

نتانيا.. أم خالد

عكو.. عكا

كريات شمونة.. الخالصة

تسريفين.. صرفند

يزرعيل.. زرعين

تسيبوري.. صفورية

أحيهود.. البروة

مفترق شوكت.. المسمية

اشكلون.. عسقلان

كريات جات.. قرية عراق المنشية- الخليل

كيرم شالوم.. كرم أبو سالم

تل كفار كرنايم.. قرية ابو فرج - بيسان

اللود.. اللد

بيت شيمش.. بيت الشمس - قضاء القدس

بيت جيمل.. دير الجمال

زخاريا.. قرية زكريا

حرب أكتوبر تحول تاريخي

وشهد عام 1973 تحولًا كبيرًا في الحرب العربية الإسرائيلة، حيث بدأت حرب يوم الغفران أو حرب أكتوبر 1973 عندما قامت مصر وسوريا بمهاجمة إسرائيل في يوم الغفران، أقدس يوم في السنة اليهودية، وكانت الحرب هي محاولة لعكس هزيمة حرب 1967.

وفي عام 1979، أبرمت اتفاقيات كامب ديفيد، وهي اتفاقية سلام إسرائيلي-مصري، من قبل الرئيس جيمي كارتر ووقعها الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن، نجحت خلال مصر هذه الحرب باسترداد كامل أراضيها واستعادة السيطرة على شبه جزيرة سيناء بالكامل، ليشهد العقد اللاحق لنصر اكتوبر الانتفاضة الفلسطينية.