الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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غزة دون كهرباء.. رئيس سلطة الطاقة: توقف المحطة الوحيدة فى القطاع

رئيس سلطة الطاقة
رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية فى فلسطين ظافر ملحم

أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية فى فلسطين، ظافر ملحم، عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكدت القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل تال، انقطاع التيار الكهربي عن عموم قطاع غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل.

خروج محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة عن العمل

جدير بالذكر أن ظافر ملحم، أكد اليوم الأربعاء، أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة ستخرج عن العمل غدًا الخميس بشكل كامل، وسيغرق قطاع غزة فى ظلام دامس، وستتوقف جميع الخدمات الإنسانية، وبعد قرار منع سلطات الاحتلال إدخال الوقود، ستتوقف أغلبية مصادر الطاقة البديلة والمقدرة بـ15 إلى 20 "ميجاوات"، بسبب منع دخول الوقود أيضا.

وبحسب ما صرح به "ملحم "، في تصريحات صحفية سابقة، ففي حال توقفت محطة توليد كهرباء غزة عن العمل، فإن جميع الخدمات الإنسانية في قطاع غزة ستتوقف بالكامل، منها، المستشفيات وجميع المرافق الصحية التي لن تتمكن من تقديم الخدمات إلى الجمهور، ومحطات المياه، والمياه الصالحة للشرب ستختلط مع مياه الصرف الصحي، وجميع الخدمات الأخرى.

حطة توليد الكهرباء نفاد الوقود قطاع غزة الخدمات الإنسانية غزة

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