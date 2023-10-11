اخر اخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023.. الاحتلال يستعد لعملية برية ومصر ترفض التوطين

تتوالى آخر أخبار حرب فلسطين واسرائيل 2023، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023 ردا على عملية “طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس.

اخر اخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023

ينشغل الجميع بالبحث عن آخر أخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023، حيث وصل عدد القتلى في إسرائيل إلى 1200 شخص، بينما بلغ عدد الضحايا في غزة إلى قرابة 900 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، واستعداد الاحتلال الإسرائيلي لعملية عسكرية واسعة النطاق تتضمن الغزو البرى بعد عملية طوفان الأقصى.

وأكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن مصر رفضت المقترحات الإسرائيلية بتوطين سكان قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء، وبدأت تتفاوض مع الأطراف الدولية لإنشاء ممرات إنسانية آمنة للمدنيين كما تسعى الأمم المتحدة إلى إقامة مراكز للاجئين في رفح الفلسطينية.

وقال جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان نشر في وقت مبكر من اليوم على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن حوالي 2700 شخص أصيبوا محذرًا من أن العدد سيستمر في الارتفاع مع اكتشاف السلطات المزيد من المدنيين الذين قتلوا في التوغل غير المسبوق يوم السبت، والذي اجتاح فيه مقاتلو حماس بلدات في جنوب إسرائيل.

اخر أخبار عملية طوفان الأقصى

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن عملية طوفان الأقصى أسقطت قتلى من الجانب الإسرائيلي، أكبر من القتلى خلال السنوات الخمس للانتفاضة الثانية، وهي دورة من المقاومة الفلسطينية بدأت في عام 2000 وتضمنت تفجيرات للحافلات، وهجمات صاروخية، وإطلاق نار.

وضمن أخبار حرب فلسطين واسرائيل 2023، حشدت إسرائيل 360 ألف جندي احتياطي استعدادا لعملية برية في غزة، وقالت السلطات الصحية الفلسطينية يوم الأربعاء إن 950 شخصا قتلوا في القصف الإسرائيلي وأصيب 5 آلاف خلال آخرين الأيام الأربعة الماضية.

وقالت إسرائيل إنها ضربت أكثر من 2300 هدف لحماس في القطاع المحاصر الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، في حين تم إطلاق أكثر من 4500 صاروخ من غزة، لتكون حرب فلسطين واسرائيل 2023 أكبر مواجهة بين الطرفين منذ سنوات وبها هذا الكم من الخسائر.



استعدادات إسرائيل لغزو بري

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أول طائرة شحن تحمل أسلحة متقدمة من الولايات المتحدة مصممة لتسهيل عمليات عسكرية كبيرة، هبطت في قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل مساء الثلاثاء، وتقوم الولايات المتحدة بإرسال ذخيرة وصواريخ اعتراضية لتجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الذي تعتمد عليه إسرائيل لتحييد الهجمات الصاروخية.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن أمريكا قامت بنقل مجموعة حاملة طائرات بحرية، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات لديها، يو إس إس جيرالد فورد، من قرب إيطاليا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لردع جماعة حزب الله في لبنان، والقيام بعمليات مراقبة لدعم إسرائيل، وذلك وسط مخاوف من اتساع دائرة حرب فلسطين واسرائيل 2023.

وأضافت أن عشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين، يتجمعون إلى جانب معدات عسكرية كبيرة، على الحدود مع غزة، التي انسحبت منها إسرائيل في عام 2005 وتسيطر عليها حماس منذ عام 2007 وحتى العام 2023.

هروب سكان غزة من العدوان الإسرائيلي

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 300 ألف فلسطيني قد نزحوا داخل غزة، حيث هرع العديد منهم إلى المدارس التي تديرها الأمم المتحدة ومخيمات اللاجئين بحثًا عن مأوى من القصف الإسرائيلي وسط ترقب لاتساع دائرة حرب فلسطين واسرائيل لعام 2023 فهي الأعنف منذ حرب أكتوبر 1973.

وقال دبلوماسي غربي إن الأمم المتحدة ستطلب من المانحين تمويلا طارئا بقيمة 200 مليون دولار لإيواء وإطعام النازحين داخليا.

وقال كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لقد أرسلنا مشاة وجنود مدرعات وسلاح مدفعي والعديد من الجنود الآخرين من الاحتياط، ومهمتهم، هي التأكد من أن حماس في نهاية هذه الحرب لن يكون لديها أي قدرات عسكرية يمكنها من خلالها تهديد المدنيين الإسرائيليين أو قتلهم".