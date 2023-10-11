الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أونروا" تعلن مقتل 9 من موظفى الأمم المتحدة فى قطاع غزة

أونروا
أونروا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا"، عن مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إغلاق مراكز توزيع الأغذية التابعة لـ “أونروا”

وفي وقت سابق قالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة، إنه من الأهمية القصوى حماية جميع المدنيين في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الصراعات بموجب قانون الحرب، متابعة أن الـ "أونروا" اضطرت إلى إغلاق مراكز توزيع الأغذية التابعة لها، والبالغ عددها 14 مركزًا، وخفض عملياتها بسبب الوضع الحالي، معربة عن قلقها من نفاد الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود، في الأسابيع القليلة المقبلة.

أونروا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الامم المتحدة غزة

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