الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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شئون المستشفيات فى غزة: إسرائيل رفضت إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع

جريدة الدستور

عبر معتصم محيسن، القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون المستشفيات والطوارئ في غزة، عن استيائه الشديد جراء التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات الطبية للجرحى جراء العدوان الغاشم، بحسب فضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت جهود إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المحافظات الجنوبية جميعها، محذرًا من كارثة إنسانية في حال قطع التيار الكهربائي.

فشل المنظمات الدولية في إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية

وتواصلت وزارة الصحة الفلسطينية مع مختلف المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، لإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية، وقبل ما يقارب ساعة أبلغوا بفشل جهودهم ورفض الجانب الإسرائيلي إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المحافظات الجنوبية.

المستشفيات والطوارئ في غزة إسرائيل الصحة العالمية الصليب الأحمر

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