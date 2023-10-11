لا كهرباء ولا ماء.. غزة تستغيث: أوقفوا المعاناة الإنسانية للمواطنين

قال رفيق مليحة، مدير عام محطة توليد الكهرباء في غزة، إن أكثر من مليوني شخص في غزة باتوا دون كهرباء، بالإضافة إلى المرافق العامة، لافتًا إلى أن ما يتبقى هو مولدات كهرباء احتياطية صغيرة في بعض المناطق.

قطع التيار الكهربي عن قطاع غزة

وأشار "مليحة"، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قطع بعض الخطوط والمغذيات الكهربائية، لافتًا إلى أن المستشفيات في قطاع غزة تعمل بالمولدات الاحتياطية، والتي ستستمر لساعات قليلة.

وأضاف: لا وقود أو طاقة لتشغيل المستشفيات وليس أمامنا أي خيارات أخرى، ونناشد جميع الأطراف التدخل لوقف المعاناة الإنسانية للمواطنين في غزة وإيصال الكهرباء والمياه.