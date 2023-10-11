الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لا كهرباء ولا ماء.. غزة تستغيث: أوقفوا المعاناة الإنسانية للمواطنين

غزة
غزة

قال رفيق مليحة، مدير عام محطة توليد الكهرباء في غزة، إن أكثر من مليوني شخص في غزة باتوا دون كهرباء، بالإضافة إلى المرافق العامة، لافتًا إلى أن ما يتبقى هو مولدات كهرباء احتياطية صغيرة في بعض المناطق.

قطع التيار الكهربي عن قطاع غزة

وأشار "مليحة"، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قطع بعض الخطوط والمغذيات الكهربائية، لافتًا إلى أن المستشفيات في قطاع غزة تعمل بالمولدات الاحتياطية، والتي ستستمر لساعات قليلة.

وأضاف: لا وقود أو طاقة لتشغيل المستشفيات وليس أمامنا أي خيارات أخرى، ونناشد جميع الأطراف التدخل لوقف المعاناة الإنسانية للمواطنين في غزة وإيصال الكهرباء والمياه.

قطاع غزة التيار الكهربي توليد الكهرباء الإحتلال الإسرائيلي المعاناة الإنسانية

مواد متعلقة

غزة دون كهرباء.. رئيس سلطة الطاقة: توقف المحطة الوحيدة فى القطاع

وزير الخارجية البريطانى يصل إسرائيل

مراسلة "القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطينى عند حاجز النفق

مستشار الرئيس الفلسطينى: قطاع غزة يتعرض لمذبحة حقيقية.. وهذا موقف مصر (فيديو)

حسين هريدي: ما يحدث في غزة حصار غير مسبوق.. والاتصالات المصرية لها أهمية كبيرة

أحمد رزق يكشف المرض الذي أدى لنقصان وزنه

أحمد رزق عن إطلاق اسمه على مهرجان الإسكندرية المسرحي: كبرت وعجزت

أحمد منصور يوضح معاني الرموز الهيروغليفية الموجودة على شعار بعض المحافظات والجهات الحكومية

الأكثر قراءة

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس فى تنفيذ هجوم عليها

جميلة إسماعيل تتراجع عن الترشح فى الانتخابات الرئاسية

أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024 وموعد إجازة عيدي الفطر والأضحى 1445

الأزهر يطالب الحكومات العربية والإسلامية بموقف موحد فى وجه الدعم الغربى اللاإنساني للكيان الصهيونى

إجمالي السعر والرسوم.. تكلفة استخراج جواز سفر 2023 أونلاين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة الأردني: بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

مدحت بشاى

أحمد نوار.. ريشة قناص وفدائية مبدع

منى رجب

انتصار المصريين في حرب العبور في فيلم اسرائيلي

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات حربية إسرائيلية تقصف غرب غزة بعشرات الصواريخ والقذائف الفسفورية

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس فى تنفيذ هجوم عليها

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس