رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني: المولدات بمستشفيات غزة ستعمل لمدة 4 أيام فقط

قال ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي فصل خطوط التغذية وتزويد الكهرباء في قطاع غزة وتوقفت محطة التوليد عن عملها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن المستشفيات في غزة لديها مولدات ستعمل لمدة 4 أيام فقط وستتوقف عن عملها لعدم توافر الوقود اللازم.

تدمير الاحتلال الإسرائيلي مشروعات الطاقة الكهربائية

ولفت رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، إلى أن مرافق المياه ومعالجة الصرف الصحي ومحطات ضخ المياه ستتوقف عن العمل إثر انقطاع الكهرباء، مفيدا بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر مشروعات الطاقة الكهربائية البديلة بجميع أنحاء قطاع غزة.

وتابع ظافر ملحم: توقف جميع مصادر الكهرباء وتعطلها عن الخدمة لتزيد معاناة المواطنين في غزة.