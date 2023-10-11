حسين هريدي: ما يحدث في غزة حصار غير مسبوق.. والاتصالات المصرية لها أهمية كبيرة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتصالات المصرية مع القيادات الخارجية في هذه الأوقات، هي اتصالات غير مسبوقة في تاريخ قطاع غزة، خاصة منذ عام 2007 في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لأن ما يحدث الآن هو حصار شديد غير مسبوق على غزة.

ولفت خلال النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي" اليوم الأربعاء، إلى أنه منذ يومين أعلن وزير الجيش الإسرائيلي منع دخول الطعام وقطع الكهرباء والمياه والغاز عن 2 مليون و400 ألف مواطن عربي ما بين مسلم ومسيحي، لذلك فاتصالات مصر لها أهمية كبرى في ضوء هذه المعطيات المأساوية بالنسبة للشعب الفلسطيني على حدودنا الشرقية.

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وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن "الأونروا" منذ عام 1948، تقوم بدور كبير جدًا في تخفيف الأوضاع المعيشية الصعبة على سكان غزة، والفلسطينيين في المخيمات في عدة دول عربية بلبنان وسوريا والأردن والأراضي المحتلة، ومنها محاولة إدخال مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن حلقة العنف والعنف المضاد بين فلسطين وإسرائيل، لن تنتهي إلا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بحل الدولتين، وهذا رأي العديد من الدول، بضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة.