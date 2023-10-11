مستشار الرئيس الفلسطيني: قطاع غزة يتعرض لمذبحة حقيقية.. وهذا موقف مصر (فيديو)

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأمور في قطاع غزة تزداد صعوبة، مؤكدا أن ما يجري في قطاع غزة هو مذبحة حقيقية تنفذها قوات الاحتلال ضد الحجر والشجر وكل شيء في غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار" مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تمنع إمدادات الغاز والكهرباء والمياه والمساعدات الطبية والإنسانية عن قطاع غزة، مما ينذر بكارثة حقيقية على المستوى الإنساني، والمنفذ الوحيد الذي يمكن التعامل معه لإدخال هذه المساعدات فقط الآن هي مصر، لأن كل المنافذ الأخرى المؤدية إلى قطاع غزة مغلقة بفعل العدوان الإسرائيلي، لكن حتى معبر رفح الواصل بين غزة ومصر قامت قوات الاحتلال بقصفه مما يعني بتهديد صريح بمنع أي مساعدات إنسانية من الدخول لقطاع غزة.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وتابع: حاولنا التحدث مع كل الجهات الدولية ومنها مصر، ليبلغ الرئيس السيسي نظيره الفلسطيني أبو مازن، أن مصر جاهزة لتقديم كل شيء وتذليل العقبات من أجل إيصال المساعدات، لكن تبقى المشكلة بتهديد إسرائيل بعدم سماحها بمرور هذه المساعدات، مما يعني بضرورة تدخل الجهات الدولية منها الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي نتهمها مباشرة برعايتها للعدوان الإسرائيلي بشكل مباشر على فلسطين وخاصة قطاع غزة.