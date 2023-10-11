الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: نشكر مصر على مواقفها تجاه الشعب الفلسطينى

مؤيد شعبان
مؤيد شعبان

أكد مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل الاتصالات الدولية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، موجهًا الشكر إلى مصر والأردن وكل الدول العربية على مواقفها تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين في الضفة، موضحًا أن المستوطنين لديهم كل الإمكانات التي تمكنهم من الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن رغم كل الدمار والألم سيخرج الشعب الفلسطيني منتصرًا.

المجتمع الدولي لم يصدر قرارًا واحدًا يدين دولة الاحتلال حتى اليوم

وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المجتمع الدولي لم يصدر قرارًا واحدًا يدين دولة الاحتلال حتى اليوم، مؤكدًا أنه يجب على المجتمع الدولي توفير ممر آمن لوصول الإمدادات الطبية والغذاء إلى قطاع غزة.

وقصفت طائرات حربية  إسرائيلية، قبل قليل، منطقة ميناء الصيادين والطريق الساحلي غرب مدينة غزة بعشرات الصواريخ والقذائف الفسفورية.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات حربية ألقت عدة قنابل من الفسفور الأبيض بالقرب من ميناء الصيادين، وسط غارات مكثفة على المنطقة المحيطة به.

وتُحرّم اتفاقية جنيف عام 1980 استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطن فيها مدنيون، وتعتبر استخدامه جريمة حرب.

وتعرّف الاتفاقية الأسلحة الحارقة بأنها كل سلاح أو ذخيرة تُشعل النار في الأشياء أو تحدث لهبا أو انبعاثا حراريا يسببان حروقا للأشخاص.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس هيئة مقاومة الجدار مقاومة الجدار والاستيطان الشعب الفلسطيني غزة

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