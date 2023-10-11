نيوزويك: التصعيد الإسرائيلي ضد غزة بمثابة "كابوس" لإدارة بايدن

قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، يعتبر “كابوس” لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يواجه بالفعل تحديات متعددة.

آخر أخبار التصعيد في غزة

وقالت المجلة الأمريكية، هجوم حماس المدمر على إسرائيل، أجبر البيت الأبيض على مواجهة احتمال نشوب حرب إقليمية محتملة من شأنها أن تستهلك الإدارة لأسابيع أو أشهر قادمة، وهي أزمة السياسة الخارجية الأسوأ للرئيس بايدن بينما يكثف حملته لإعادة انتخابه.

ومع ارتفاع عدد القتلى، فإن عوامل أخرى تتجاوز التصعيد الأوسع نطاقا - من وضع الرهائن المتطور إلى ارتفاع أسعار النفط الذي من شأنه أن يزيد التضخم ويسبب ضررا اقتصاديا - قد تضع بايدن أمام تحديات من شأنها أن يكون لها آثار سياسية كبيرة في الولايات المتحدة.

وقالت المجلة إن حربًا أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط قد لا تحدث، ولكن مع بدء ظهور تفاصيل التخطيط وراء الهجوم، وبينما تستعد إسرائيل لهجوم واسع النطاق على حماس في قطاع غزة، يستعد المسؤولون في واشنطن لاحتمال تصاعد العنف.

تحذيرات من استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة

وقالت لوسي كورتزر إلينبوجن، مديرة برنامج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في معهد الولايات المتحدة للسلام، إن السيناريو الكابوس بالنسبة لإدارة بايدن هو اندلاع الحرب.

وقال مسؤولون سابقون في المخابرات والدفاع الأمريكيين وآخرون لمجلة نيوزويك إن توسع الحرب سيعتمد جزئيا على أي دور قد تلعبه إيران في مساعدة حماس على التخطيط للهجوم.

وقال مايكل ليتر، المدير السابق للمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، لمجلة نيوزويك: "إذا كان لدى الإسرائيليين اعتقاد راسخ بأن إيران كان لها يد أكبر في هذا، فإن الضربات الإسرائيلية على إيران ستصبح احتمالا حقيقيا".

مجزرة جديدة في خان يونس

يأتي هذا فيم ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجزرة جديدة بحق عائلتي الآغا وأبو شاب في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ارتقى إثرها 16 شهيدا على الأقل.

وما زالت مدفعية الاحتلال تقصف بشكل عنيف المناطق المحاذية الشريط الحدودي، خاصة منطقة شرق خان يونس، وشمال قطاع غزة، فيما واصلت زوارق الاحتلال قصف كل المناطق المحاذية للبحر.

