الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لايدعموننا.. اتهامات لإدارة بايدن من قبل الامريكيين الفلسطينيون العالقون في غزة

بايدن
بايدن

اتهم  الفلسطينيون الامريكيون العالقون في غزة، الإدارة الامريكية بالتخلي عنهم مشيرين إلى أنهم لا يتلقون أي دعم من مسؤولي السفارة الأمريكية، على الرغم من أنهم مواطنون أمريكيون.

اتهامات لإدارة بايدن بالتجاهل وعدم الدعم

وفقا لما نقلته الشبكة الأمريكية سي أن أن، فانه ومع سقوط القنابل على غزة يوم الاثنين، قال الأمريكيون الفلسطينيون الذين يزورون أو يعيشون في القطاع إنهم يحاولون يائسين إيجاد طرق للخروج من المنطقة، لكنهم لم يتلقوا سوى القليل من الدعم  و لا يتلقون أي دعم من مسؤولي السفارة الأمريكية، على الرغم من أنهم مواطنون أمريكيون.

وقالوا إن السفارة أبلغتهم أنه تم تضييق طرق الخروج من قطاع غزة إلى طريق واحد: ممر عبر شبه جزيرة سيناء المصرية، والذي ورد أنه تم إغلاقه لفترة من الوقت يوم الاثنين بسبب القصف.

وقالت السفارة الأمريكية في القدس في تنبيه أمني، يوم الاثنين، “ننصح المواطنين في غزة الذين يرغبون في المغادرة ويمكنهم القيام بذلك بأمان بالتحقق من وضع معبر رفح إلى مصر”.

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شهادات الأمريكيون الفلسطينيون العالقون


وقال سعيد شعث، 64 عاما، من فريسنو بولاية كاليفورنيا، والذي يعمل حاليا في القطاع الإنساني في غزة، إن مسؤولي السفارة طلبوا من أحد أبناء عمومته أن يشق طريقه إلى المعبر الحدودي مع مصر إذا كان بإمكانه القيام بذلك بأمان.

 وقال: "لا أعرف ماذا تعني كلمة "بأمان"؟ نحن نعيش في حي الرمال، ومن الخطر جدًا القيادة على طول الطريق إلى محطة جنوب رفح، وتابع هذا ليس آمنًا لأنه على طول الطريق هناك احتمال أن يتم استهدافك"، نظرًا للوابل المستمر من الغارات الجوية الإسرائيلية في الظروف العادية، يمكن أن تستغرق الرحلة من الرمال إلى معبر رفح ما يصل إلى ساعة.

وتمكن مراسل سي إن إن، الذي كان يتحدث عبر الهاتف مع شعث، من سماع أصوات انفجارات مدوية نتيجة القصف طوال المكالمة.

ووصفت لينا بسيسو، 57 عامًا، من مدينة سولت ليك، الرعب الناتج عن الوقوع في فخ: "إنه أمر مؤلم، أن تقفز من جلدك معتقدًا أن هذا هو النفس الأخير".

وسافرت بسيسو - التي لم تزر غزة منذ 12 عامًا - إلى هناك في أواخر شهر مارس لزيارة وقضاء بعض الوقت مع زوجها وبناتها وابنة أختها وحفيدها،  وأوضحت أنها تشعر بالإحباط بسبب قلة الخيارات التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة بعد الاتصال المتكرر بخطوط الطوارئ بالسفارة الأمريكية لطلب المساعدة في الإخلاء.

وقالت: "عندما اتصلنا أخيرًا بشخص ما عبر الهاتف، كنا نتوسل إليه. قالت: “(بناتي) كانوا يبكون عمليًا قائلين إنهم بحاجة إلى مساعدتهم، وأضافت أن امرأة على الخط قالت إنها لا تستطيع مساعدتهم. 

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