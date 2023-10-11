الصين تدعو لتقديم الدعم الإنسانى للشعب الفلسطينى

دعا مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط، تشاي جون، إلى تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، وذلك في أول تعليق على هجوم فصائل المقاومة الفلسطنية على الاحتلال الإسرائيلي، والذي رد عيله الاحتلال بهجوم غاشم على قطاع غزة.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، طلب تشاي جون، الذي عمل مبعوثًا خاصًا للصين لقضايا الشرق الأوسط منذ عام 2019، المساعدة خلال محادثة هاتفية مع وزارة الخارجية بالقاهرة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

الأمم المتحدة: وقود محطة كهرباء غزة ينفد اليوم

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت في تقرير خاص عن الوضع الإنساني في غزة، إلى أن الوقود في القطاع قد ينفد بحلول منتصف اليوم الأربعاء، إذا لم يتم تجديد احتياطيات الوقود.

وتعد محطة توليد الكهرباء في غزة حاليًا المصدر الوحيد للطاقة. وهددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأنها ستهاجم المحطة إذا تلقت المزيد من الوقود.

السلطات الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن وقف كامل لدخول الغذاء والوقود والكهرباء والمياه إلى قطاع غزة.

وتوقفت منذ أمس، عن بيع وتزويد الكهرباء لقطاع غزة، ما أدى إلى خفض ساعات الكهرباء إلى 3- 4 ساعات يوميًا، كما قررت السلطات الإسرائيلية قطع إمدادات المياه عن غزة اعتبارًا من أمس الأول.

وسيؤثر عدم القدرة على الوصول إلى سبل العيش وانقطاع الكهرباء على التبريد والري والحضانة وغيرها من الآلات التي ستؤثر على الزراعة والدواجن والماشية والأسماك وغيرها من المنتجات.

وفي وقت سابق، ذكرت الإذاعة العبرية العامة صباح اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 1200 قتيل منذ بداية عملية طوفان الأقصى السبت الماضي.

وأوضحت أن عدد الجرحى قارب الوصول إلى 3000 جريح بينهم مئات الإصابات الحرجة والخطيرة.