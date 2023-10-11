الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شبكة أمريكية: مشاورات دولية لإنشاء ممر انساني لمرور الفلسطينيين والامريكيين من غزة لمصر

غزة
غزة

قال  مسؤولون في الإدارة الامريكية، للشبكة الأمريكية" ان بي سي نيوز"، إن هناك مشاورات في الإدارة الامريكية حاليا لفتح ممر انساني للسماح بمرور الفلسطينيين والأمريكيين في غزة وإسرائيل للخروج من غزة إلى مصر.

فتح ممر إنساني للفلسطينيين والأمريكيين

وقالت الشبكة،  في مكالمة هاتفية خاصة يوم الثلاثاء، حث الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة، بينما تستعد إسرائيل للرد على حماس ردًا على أكبر هجوم عانت منه  إسرائيل في الخمسين عامًا الماضية، حسبما ذكرت إدارة بايدن. 

 إدارة بايدن تنسق مع دول أخرى بشأن خطة توفر ممرًا آمنًا لخروج المدنيين من غزة

وقال مسؤولون في الإدارة،  إن إدارة بايدن تنسق مع دول أخرى بشأن خطة من شأنها أن توفر ممرًا آمنًا للخروج من غزة للمدنيين الذين يخاطرون بالوقوع في مرمى النيران المتبادلة في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.

ووفقا للمسئولين، سيهرب المدنيون الفلسطينيون والأمريكيون في غزة من منطقة الحرب عبر ممر جنوبي يؤدي إلى مصر بموجب الخطة التي تجري دراستها، ومع استعداد إسرائيل لتوغل بري محتمل في غزة، فإن المدنيين الذين لا علاقة لهم بحماس يتعرضون لخطر التشرد أو القتل بسبب القصف.

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن بايدن في حديثه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  أمس، كان أكثر مباشرة مما كان عليه في دعوات سابقة بأن على الجيش الإسرائيلي أن يبذل قصارى جهده لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

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رفض أمريكي لاستخدام القوة المفرطة من قبل اسرائيل 

 و ووفقا للمسئولين، تشير رسالة بايدن لرئيس الوزراء الاسرائيلي  إلى أن البيت الأبيض سيكون منتبهًا لأي رد فعل إذا نُظر إلى إسرائيل على أنها تستخدم القوة المفرطة مما يؤدي إلى مقتل النساء والأطفال وغير المقاتلين، وأوضح بايدن في خطاب مدته 10 دقائق يوم الثلاثاء بعد المكالمة الهاتفية أنه يقف إلى جانب إسرائيل وسيلتزم بتقديم مساعدات عسكرية أمريكية لحمايتها من الهجمات المستقبلية.

 

الادارة الامريكية ان بي سي ممر إنساني مصر غزة فتح ممر انساني

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