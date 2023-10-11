الأمم المتحدة: وقود محطة كهرباء غزة ينفد اليوم

قالت الأمم المتحدة في تقرير خاص عن الوضع الإنساني في غزة إن الوقود في القطاع قد ينفد بحلول منتصف اليوم الأربعاء، إذا لم يتم تجديد احتياطيات الوقود.

وتعد محطة توليد الكهرباء في غزة حاليًا المصدر الوحيد للطاقة. وهددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأنها ستهاجم المحطة إذا تلقت المزيد من الوقود.

السلطات الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن وقف كامل لدخول الغذاء والوقود والكهرباء والمياه إلى قطاع غزة.

وتوقفت منذ أمس، عن بيع وتزويد الكهرباء لقطاع غزة، ما أدى إلى خفض ساعات الكهرباء إلى 3-4 ساعات يوميا، كما قررت السلطات الإسرائيلية قطع إمدادات المياه عن غزة اعتبارا من أمس الأول.

وسيؤثر عدم القدرة على الوصول إلى سبل العيش وانقطاع الكهرباء على التبريد والري والحضانة وغيرها من الآلات التي ستؤثر على الزراعة والدواجن والماشية والأسماك وغيرها من المنتجات.

عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 1200 قتيل

وفي وقت سابق، ذكرت الإذاعة العبرية العامة صباح اليوم الأربعاء أن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 1200 قتيل منذ بداية عملية طوفان الأقصى السبت الماضي. ومنذ بدء العملية حتى اليوم الأربعاء استمرت الاشتباكات المسلحة واطلاق الصواريخ.

وأوضحت أن عدد الجرحى قارب الوصول إلى 3000 جريح بينهم مئات الإصابات الحرجة والخطيرة.