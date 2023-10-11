الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فلسطين: انتهاء مخزون الوقود لتشغيل مولدات مستشفيات غزة غدًا

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مخزون الوقود المستخدم لتشغيل مولدات مستشفيات غزة سينتهي غدًا الخميس، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الكهرباء تخرج من الخدمة بشكل كامل غدًا

وفي وقت سابق، أشار رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، اليوم، إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة يكفي لما بين 10 و12 ساعة فقط على الأكثر.

وقال إن كهرباء غزة ستخرج عن العمل بشكل كامل غدًا، ليؤدي ذلك إلى غرق القطاع في ظلام دامس، وستتوقف جميع الخدمات الإنسانية، منوهًا بأن عدد المغذيات القادمة من إسرائيل 10، وتعطي 120 ميجاوات، وذلك بعد فصل إسرائيل لها السبت الماضي، ما يعني أن هناك 80 ميجاوات فقط في قطاع غزة، منها 65 ميجاوات من محطة التوليد.

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