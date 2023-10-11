وزير العدل الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": نقدر موقف الرئيس السيسى الداعم للقضية

وجه الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، الشكر للقيادة المصرية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعم المستمر للقضية والشعب الفلسطيني.

وقال، خلال تصريحات خاصة لفضائية "القاهرة الفضائية"، اليوم الأربعاء، أن فلسطين تقدر موقف الحكومة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية.

عقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاقية والقانون الدولي

وأشار وزير العدل الفلسطيني، إلى أن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات للاحتلال يمثل تهديدًا للأمن والسلم في العالم أجمع، داعيًا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف عقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاقية والقانون الدولي.