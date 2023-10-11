الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء 1078 و5314 جريحًا حصيلة عدوان الاحتلال

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة عدوان  الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة إلى 1078 شهيدا، و5314 جريحا.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدا، و5184 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدا، و130 مصابا.

txt

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس في تنفيذ هجوم عليها

استهداف موقع إسرائيلي

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع إسرائيلي مقابل منطقة الضهيرة في لبنان بالصواريخ الموجهة.

وقال حزب الله، في بيان، اليوم، إن الهجوم جاء ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل عدد من مقاتلي الحزب لذا تم استهداف موقع الجرداح ‏الإسرائيلي مقابل منطقة الضهيرة اللبنانية بالصواريخ المُوجهة.

وقال الحزب إن رده سيكون حاسما على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف لبنان، خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء.

وأضاف أن الاستهداف أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح.

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت بلدتي الضهيرة ويارين جنوب لبنان، ردًا على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن محيط بلدة الضهيرة تعرض لقصف مدفعي معاد، في حين يتعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية، بعد تعرض موقع جرداي التابع للعدو للقصف.

إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية

كذلك أعلنت قناة "الجديد" اللبنانية عن إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه أبراج مراقبة إسرائيلية وأجهزة رادار في مستوطنة جرداي المواجهة لبلدة الضهيرة جنوب لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل استهدفت أطراف بلدتي الضهيرة ويارين.

الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية

وأقفلت المدارس أبوابها لليوم الثاني على التوالي في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية مع إسرائيل، وذلك نتيجة التوتر الذي تشهده القرى الواقعة في الأقضية وكذلك أقفلت الجامعة اللبنانية فرعها في منطقة بنت جبيل الجنوبية، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية.

المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية

وأطلق عدد من الصواريخ، أمس، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وبعد إطلاق الصواريخ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف العديد من البلدات جنوب لبنان كما استهدفت أطراف عدد من البلدات بالقذائف الفوسفورية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في الأحراش التي سقطت فيها، ولم يسفر القصف الإسرائيلي عن إصابات.

وأعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل أيضا.

الصحة الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية الاعتداءات الإسرائيلية القوات الإسرائيلية

مواد متعلقة

مجزرة جديدة .. 16 شهيدا بقصف منزلين على سكانهما في خان يونس

تحت حراسة شرطة الاحتلال.. متطرفون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حماس: المقاومة الفلسطينية لا تستهدف الأطفال والمدنيين الإسرائيليين

طائرات الاحتلال وبوارجه الحربية تقصف شققًا سكنية وميناء الصيادين غرب مدينة غزة

الاحتلال يعلن تدمير نظام راداري تستخدمه المقاومة خلال الغارات الجوية على غزة

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل ترتكب إبادة جماعية فى غزة

وزير الخارجية الإماراتي يستقبل نظيره اليوناني لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي يكشف عدد الهجمات علي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس في تنفيذ هجوم عليها

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. قيمة أرباح شركات البترول والصرف بدءا من اليوم

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

"بتروجت وبترومنت وعجيبة".. حقيقة وظائف شركات البترول فى مصر 2023

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

تقرير: نجم ريال مدريد يختار تمثيل المغرب بدلًا من إسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس في تنفيذ هجوم عليها

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه