الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء 1078 و5314 جريحًا حصيلة عدوان الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة إلى 1078 شهيدا، و5314 جريحا.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدا، و5184 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدا، و130 مصابا.

استهداف موقع إسرائيلي

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع إسرائيلي مقابل منطقة الضهيرة في لبنان بالصواريخ الموجهة.

وقال حزب الله، في بيان، اليوم، إن الهجوم جاء ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل عدد من مقاتلي الحزب لذا تم استهداف موقع الجرداح ‏الإسرائيلي مقابل منطقة الضهيرة اللبنانية بالصواريخ المُوجهة.

وقال الحزب إن رده سيكون حاسما على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف لبنان، خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء.

وأضاف أن الاستهداف أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح.

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت بلدتي الضهيرة ويارين جنوب لبنان، ردًا على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن محيط بلدة الضهيرة تعرض لقصف مدفعي معاد، في حين يتعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية، بعد تعرض موقع جرداي التابع للعدو للقصف.

إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية

كذلك أعلنت قناة "الجديد" اللبنانية عن إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه أبراج مراقبة إسرائيلية وأجهزة رادار في مستوطنة جرداي المواجهة لبلدة الضهيرة جنوب لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل استهدفت أطراف بلدتي الضهيرة ويارين.

الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية

وأقفلت المدارس أبوابها لليوم الثاني على التوالي في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية مع إسرائيل، وذلك نتيجة التوتر الذي تشهده القرى الواقعة في الأقضية وكذلك أقفلت الجامعة اللبنانية فرعها في منطقة بنت جبيل الجنوبية، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية.

المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية

وأطلق عدد من الصواريخ، أمس، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وبعد إطلاق الصواريخ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف العديد من البلدات جنوب لبنان كما استهدفت أطراف عدد من البلدات بالقذائف الفوسفورية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في الأحراش التي سقطت فيها، ولم يسفر القصف الإسرائيلي عن إصابات.

وأعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل أيضا.