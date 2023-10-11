الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت حزاما ناريا غرب غزة

غزة
غزة

قال بشير جبر، موفد "القاهرة الإخبارية"، إن الطائرات الحربية لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مازالت حتي الآن تقصف المنازل وممتلكات الشعب الفلسطيني.

تصاعد أعمدة دخان غرب القطاع

وتابع، أن هناك سماع دائم لدوي انفجارات المتتالية والعنيفة في أماكن مختلفة من قطاع غزة وتصاعد أعمدة دخان غرب القطاع، مشيرا إلى أن مدينة غزة وخان يونس ومنطقة الشمال لم تهدأ بها الانفجارات العنيفة منذ ليل امس.

وأشار "جبر" إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت حزاما ناريا غرب غزة، فيما استهدف عائلة بأكملها بمخيم البريج وسط غزة ومنطقة الخلفاء بمخيم جباليا شمال غزة.

ارتفاع عدد الشهداء لـ974  وإصابة 5000 منذ بدء القصف

يأتي هذا وسط استمرار العدوان العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الخامس على التوالي، ليرتفع عدد الشهداء إلى 974 شهيدًا، وأكثر من 5000  جريحًا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.

غزة الدفاع المدني في غزة الشعب الفلسطيني خان يونس جباليا فلسطين الإحتلال الإسرائيلي الطائرات الحربية الإسرائيلية

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