الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تبث لقطات حية لقصف إسرائيلى عنيف على غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، لقطات حية على الهواء مباشرة ترصد استمرار استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الصواريخ المحرمة دوليًا قطاع غزة.

واستشهد 34 مواطنًا فلسطينيًا، وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم، جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحـتلال بعدد من الصواريخ منزلًا في حي النصيرات، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح نقلوا على أثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة غزة مستشفى شهداء الأقصى

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